(Di martedì 14 giugno 2022) È salito incon un solo obiettivo: farla finita, togliersi la vita. Quello di stamattina a Gallicano nel Lazio,della Capitale, è l’ennesimo (purtroppo) suicidio di un uomo che a 69 anni ha deciso di uccidersi. E di farlo con un fucile da caccia nella sua vettura. Suicidio a Gallicano nel Lazio: chi è la vittima Prima ha scritto un bigliettino, ha spiegato i motivi del suo gesto, poi si è apparato, ha preso il fucile da caccia e si èto in. Questo è quello che è accaduto stamattina, intorno12.30, a Gallicano nel Lazio, in una strada di campagna. A suicidarsi un uomo di 69 anni di Borghesiana, quartiere a Est di. L’intervento dei Carabinieri Sul luogo dellaquesta mattina sono intervenuti i Carabinieri, ma ...

Pubblicità

CorriereCitta : Tragedia alle porte di Roma: entra in auto e si spara - MartinaLange14 : RT @saveriolakadima: - tribuna_treviso : Risarcimenti in vista dalle aziende responsabili. La famiglia di Marco Gottardi: «Vogliamo lasciarci alle spalle qu… - maddalena2471 : RT @saveriolakadima: - AndreaMarano11 : RT @saveriolakadima: -

... non possiamo e non vogliamo stare ad aspettare l'ennesima. Chiediamoistituzioni una presa d'atto di dover gestire una vera e propria emergenza sociale. Sono invitati i residenti di ...Una confessione che ha confermato tutti i dubbi degli inquirenti attornobugie e ... Gli inquirenti, intanto, proseguono le loro indagini al fine di ricostruire la dinamica dellae il ...Si registrano sempre più episodi di mala movida a Torre Annunziata. Nelle ultime settimane sono stati segnalati momenti di grande tensione, soprattutto nelle ore notturne, nei luoghi frequentati dai r ...Oggi è il quinto anniversario della tragedia delle Grenfrell Tower ... Noi accetteremo l’accordo; per prima cosa per lasciarci alle spalle questo primo strascico della vicenda, in secondo ...