(Di martedì 14 giugno 2022) Una maxi carambola oggi pomeriggio, intorno alle 17, in via dell’Acqua Traversa, in prossimità di Via. Qui siscontrate treprivate e un busdella linea 301. La dinamica dell’incidente tra bus ein via dell’Acqua Traversa Per cause ancora tutte da accertare, nellorimaste coinvolte tree un busdella Linea 301. Gli agenti della Polizia Locale del XV Gruppoancora sul posto: stanno facendo tutti gli accertamenti e i rilievi del caso e stanno gestendo la viabilità nella zona. Chi è rimasto ferito Attualmente sembrerebbero esserci diverse persone rimaste ferite, almeno 4, tra cui passeggeri del mezzo pubblico. Fortunatamente, però, nessuno di ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma. Scontro tra tre auto e un bus Atac sulla Cassia: ci sono feriti - CorriereCitta : Incidente a Roma, scontro furgone-scooter: gravissimo centauro - Affaritaliani : Comunali, a Guidonia è scontro a tre Nemi riconferma il sindaco Bertucci - Affaritaliani : Comunali, a Guidonia è scontro a tre Nemi riconferma il sindaco Bertucci - macampoansa : Esplode lo scontro dentro Fi. Nella Lega chiarimento rinviato a dopo i ballottaggi. Fi-Lega le forze che dovrebbero… -

Il presidente russo Vladimir Putin, 14 giugno 2022 - Guerra in Ucraina e guerra del gas : Putin , attraverso Gazprom , chiude ... La Russia, insomma, alza il livello dellonei confronti dell'...... ho segnato pochi gol in carriera ", è il commento attendista dell'ex centrocampista della, ... È unoa tre che potrebbe regalare qualche sorpresa. I seggi in occasione dell' Election Day ...Ancora un incidente a Roma, ancora un centauro trasportato in condizioni gravissime in ospedale. Questa mattina, intorno alle 11, in zona Prati Fiscali un furgoncino e uno scooter, per cause ancora tu ...E' stata trasportata in elisoccorso in condizioni gravi una ragazza rimasta ferita in seguito ad un incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio sul litorale di Roma, nella zona di Castel Fusano, fra ...