Riforma Csm, fallisce il vertice con Cartabia: Lega e Iv non ritirano gli emendamenti, si vota in Commissione con il rischio di imboscate (Di martedì 14 giugno 2022) Si complica l’iter della Riforma del Consiglio superiore della magistratura e dell’ordinamento giudiziario, l’ultima delle tre “riforme Cartabia” (qui la scheda con i principali contenuti del provvedimento). Il testo, approvato a larghissima maggioranza alla Camera, è atteso in Aula al Senato a partire dalle 15.30 di mercoledì, con il voto finale fissato a giovedì 16. Prima, però, c’è da superare lo scoglio dei 257 emendamenti depositati in Commissione Giustizia, in gran parte da partiti di maggioranza: 61 infatti vengono dalla Lega e 86 da Italia Viva. Martedì in mattinata la Guardasigilli ha convocato un vertice con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico d’Incà e i capigruppo di maggioranza in Commissione per provare a sbloccare l’impasse. Ma è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Si complica l’iter delladel Consiglio superiore della magistratura e dell’ordinamento giudiziario, l’ultima delle tre “riforme” (qui la scheda con i principali contenuti del provvedimento). Il testo, approvato a larghissima maggioranza alla Camera, è atteso in Aula al Senato a partire dalle 15.30 di mercoledì, con il voto finale fissato a giovedì 16. Prima, però, c’è da superare lo scoglio dei 257depositati inGiustizia, in gran parte da partiti di maggioranza: 61 infatti vengono dallae 86 da Italia Viva. Martedì in mattinata la Guardasigilli ha convocato uncon il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico d’Incà e i capigruppo di maggioranza inper provare a sbloccare l’impasse. Ma è stato ...

