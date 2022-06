Putin, nell'ultimo video visto tremare: crescono i timori al Cremlino per la sua salute (Di martedì 14 giugno 2022) Continuano le speculazioni sullo stato di salute di Putin . nell'ultima apparizione pubblica è stato visto tremare durante la durante la consegna di una medaglia nel fine settimana. Che sia il segnale ... Leggi su leggo (Di martedì 14 giugno 2022) Continuano le speculazioni sullo stato didi'ultima apparizione pubblica è statodurante la durante la consegna di una medaglia nel fine settimana. Che sia il segnale ...

Pubblicità

rocselli : @PLDC09710726 @kattivector @Entreri_Arnodas Putin non verrebbe mai a liberare un popolo in cui c’è una alta concent… - ilmessaggeroit : Putin, nell'ultimo video visto tremare: crescono i timori al Cremlino per la sua salute - PaoloBorg : @IoTifoSpread @mirkobrt Gli Azov solo una parte minimale e comunque integrati nell' esercito per difendersi dall'ag… - MPastorinou : @mentecritica È tale l evidenza che uniti saremmo vincenti, che per questo mostriamo tutte le ns. debolezze di unio… - Bad_Clowns : @_Nico_Piro_ mi è difficile pensare che Putin non stia utilizzando il grano come strumento di pressione, gli strike… -