Pensioni anticipate 2022: no quota 102 o quota 41, si va verso proposta Tridico? (Di martedì 14 giugno 2022) Il Governo entro l'autunno prossimo dovrà prendere una decisione per quanto riguarda il fronte delle Pensioni, per evitare che dal primo gennaio 2023 torni in vigore integralmente la Riforma Fornero che tanto ha fatto discutere in questi anni. Con altre emergenze da affrontare, lo spazio e il tempo di manovra per il Governo è sempre meno e stando alle ultime indiscrezioni l'unica ipotesi che potrebbe scongiurare la Fornero è la proposta di pensionamento "in due tempi" ideata dal Presidente dell'INPS Pasquale Tridico. Niente quota 41 per tutti (costi tropo elevati), niente quota 102 o simili (che andranno in scadenza a fine anno), ma un uscita con sistema misto, una parte della pensione calcolata con il metodo retributivo e l'altra con il contributivo. Ultime novità ...

