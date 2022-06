Giovanni Bogani, ecco il libro Ancora un attimo, per favore, in cui racconta come un film la sua infanzia (Di martedì 14 giugno 2022) È disponibile online il nuovo libro di Giovanni Bogani, Ancora un attimo, per favore, un racconto intimo in cui il celebre critico cinematografico svela la sua infanzia e “quel mondo che non c’è più”, quasi come fosse un film È disponibile online il nuovo libro di Giovanni Bogani, Ancora un attimo, per favore (ilmiolibro.it), un racconto intimo in cui il critico cinematografico svela la sua infanzia e “quel mondo che non c’è più”, quasi come fosse un film. Tra un vecchio tram a due piani, parole ormai desuete, nostalgia, amori passati e futuri, ricordi che affiorano ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 14 giugno 2022) È disponibile online il nuovodiun, per, un racconto intimo in cui il celebre critico cinematografico svela la suae “quel mondo che non c’è più”, quasifosse unÈ disponibile online il nuovodiun, per(ilmio.it), un racconto intimo in cui il critico cinematografico svela la suae “quel mondo che non c’è più”, quasifosse un. Tra un vecchio tram a due piani, parole ormai desuete, nostalgia, amori passati e futuri, ricordi che affiorano ...

