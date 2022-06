Cambia il calcio, dalla prossima stagione il fuorigioco sarà “Automatico” (Di martedì 14 giugno 2022) La FIFA sta lavorando ad una rivoluzione riguardo la regola del fuorigioco, già dai prossimi mondiali dovrebbe subentrare la nuova tecnologia PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una delle regole da sempre più discusse nel calcio è proprio quella del fuorigioco, nel tempo sono stati diversi i Cambiamenti che l’hanno riguardata, quello che è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 14 giugno 2022) La FIFA sta lavorando ad una rivoluzione riguardo la regola del, già dai prossimi mondiali dovrebbe subentrare la nuova tecnologia PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una delle regole da sempre più discusse nelè proprio quella del, nel tempo sono stati diversi imenti che l’hanno riguardata, quello che è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Gazzetta_it : Ultimatum Juve a Di Maria: entro domani la risposta. Altrimenti cambia obiettivo - Originalia10 : “Non si possono spendere 100 milioni per un giocatore. Quando questo diventerà normale lascerò il calcio” Jurgen Kl… - Thy_76 : @4n1mo51t1som1n4 No, non funziona perché non vedo in questa foto nessuno dei calciatori italiani più forti degli ul… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Nations League: Mancini, 'domani metterò giocatori freschi' Con la Germania ct cambia ancora. 'Buon lavoro ma tanto da fare' - ansacalciosport : Nations League: Mancini, 'domani metterò giocatori freschi'. Con la Germania ct cambia ancora. 'Buon lavoro ma tant… -