Vangelo di oggi | lunedì 13 Giugno 2022 | Mt 5 | 38-42 | Commento di Papa Francesco

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ascoltiamo insieme ildi13, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra”. “Il male è un “vuoto”, un vuoto di bene, e un vuoto non si può riempire con un altro vuoto, ma solo con un “pieno”, L'articolodi13: Mt 5,38-42diproviene da La Luce di Maria.

