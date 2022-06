Vaiolo scimmie, in Canada aprono prime cliniche per vaccino (Di lunedì 13 giugno 2022) In Canada, a Toronto, hanno aperto le prime cliniche per il vaccino contro il Vaiolo delle scimmie. La Toronto Public Health ha spiegato che nelle prossime settimane diverse cliniche potranno ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) In, a Toronto, hanno aperto leper ilcontro ildelle. La Toronto Public Health ha spiegato che nelle prossime settimane diversepotranno ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Il vaiolo delle scimmie non se l’era filato nessuno. Riproviamo con animali diversi. ?? - DavidPuente : «Il vaiolo delle scimmie è una malattia omosessuale, come l'HIV» è solo l’ultima delle #fakenews che colpiscono la… - repubblica : Vaiolo delle scimmie, l'ipotesi di una trasmissione anche nell'aria. Gli Usa: 'Mettete la mascherina' [di Donatella… - claudio71756120 : aveva litigato con una scimmia per una banana al zoo parco - Marilenapas : RT @lucianocapone: La Russia dice che il Covid e il vaiolo delle scimmie vengono fuori dai “biolaboratori” segreti americani. Un grande cla… -