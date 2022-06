Un altro domani, trama 14 giugno 2022: l'incredibile gesto di Francisco (Di lunedì 13 giugno 2022) Un gravissimo incidente sarà al centro della puntata di Un altro domani di martedì 14 giugno 2022, come rivela la trama. Proprio quando Carmen sarà al settimo cielo per la proposta di suo padre di imparare il suo lavoro ed aiutarlo a gestire la sua fabbrica, la ragazza dovrà fronteggiare un'emergenza che la metterà molto in crisi. Intanto, Julia, dopo aver deciso di non sposarsi più con Sergio proprio poco prima del matrimonio, sarà molto in apprensione per lui dal momento che il ragazzo sparirà e farà perdere le proprie tracce. La giovane sarà in attesa di notizie da parte sua, ma il suo ex sembrerà essere sparito nel nulla. Julia si confronterà con Diana che proverà a rasserenarla, ma la ragazza inizierà a credere che a Sergio possa essere successo qualcosa di grave. Poco dopo, Julia si confiderà ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 13 giugno 2022) Un gravissimo incidente sarà al centro della puntata di Undi martedì 14, come rivela la. Proprio quando Carmen sarà al settimo cielo per la proposta di suo padre di imparare il suo lavoro ed aiutarlo a gestire la sua fabbrica, la ragazza dovrà fronteggiare un'emergenza che la metterà molto in crisi. Intanto, Julia, dopo aver deciso di non sposarsi più con Sergio proprio poco prima del matrimonio, sarà molto in apprensione per lui dal momento che il ragazzo sparirà e farà perdere le proprie tracce. La giovane sarà in attesa di notizie da parte sua, ma il suo ex sembrerà essere sparito nel nulla. Julia si confronterà con Diana che proverà a rasserenarla, ma la ragazza inizierà a credere che a Sergio possa essere successo qualcosa di grave. Poco dopo, Julia si confiderà ...

