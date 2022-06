Referendum, Anm: “Nei quesiti rivalsa contro magistrati, cittadini hanno espresso dissenso” (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “Alcuni dei quesiti erano nati sotto il segno della rivalsa nei confronti della magistratura ed erano volti a indebolirne surrettiziamente il ruolo e a ridimensionarne la funzione costituzionale. I cittadini hanno probabilmente colto questo uso strumentale del Referendum e non hanno condiviso il disegno politico sottostante”. Dunque “hanno manifestato, anche con la scelta di disertare le urne, il dissenso sul merito dei quesiti, avvertendo, specie per alcuni di essi, i rischi riconnessi alle soluzioni suggerite dai promotori”. Così all’Adnkronos il segretario dell’Associazione nazionale magistrati, Salvatore Casciaro, commenta i risultati dei Referendum in materia di giustizia. “Una ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “Alcuni deierano nati sotto il segno dellanei confronti della magistratura ed erano volti a indebolirne surrettiziamente il ruolo e a ridimensionarne la funzione costituzionale. Iprobabilmente colto questo uso strumentale dele noncondiviso il disegno politico sottostante”. Dunque “manifestato, anche con la scelta di disertare le urne, ilsul merito dei, avvertendo, specie per alcuni di essi, i rischi riconnessi alle soluzioni suggerite dai promotori”. Così all’Adnkronos il segretario dell’Associazione nazionale, Salvatore Casciaro, commenta i risultati deiin materia di giustizia. “Una ...

Pubblicità

beat_oven : RT @uolller: Vendette personali eh? Poi gli condannano #Lucano e frignano come suini, sperando che risolva il sistema #LaDitta M5S ANM CSM… - bartromano : Per chi volesse, ecco il link - claudietta_68 : RT @uolller: Vendette personali eh? Poi gli condannano #Lucano e frignano come suini, sperando che risolva il sistema #LaDitta M5S ANM CSM… - Rossana44792035 : RT @uolller: Vendette personali eh? Poi gli condannano #Lucano e frignano come suini, sperando che risolva il sistema #LaDitta M5S ANM CSM… - uolller : Vendette personali eh? Poi gli condannano #Lucano e frignano come suini, sperando che risolva il sistema #LaDitta… -