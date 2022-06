LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: dieci uomini in fuga, plotone a 3’20”. A breve il primo GPM (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53 Al termine del tramo di discesa che sta percorrendo la carovana lo scenario cambia e si inizia a salire! 88 i chilometri che mancano all’arrivo. 14.50 E’ sempre la Bahrain-Victorious a dettare il passo in gruppo. 14.47 Cala leggermente il margine dei battistrada, gruppo a 3’15”. 14.44 Lo statunitense Quinn Simmons detiene la maglia rossa di miglior scalatore (13 punti), ma il fuggitivo Simon Vitzthum, padrone di casa, insegue a tre lunghezze: in caso di scollinamento in prima o seconda posizione al GPM sarà lui il leader virtuale della classifica. 14.41 Sulla corsa splende il sole e la temperatura supera i 20°: condizioni ideali per una bella pedalata! 14.38 Ricordiamo i nomi dei dieci avventurieri: Matt Holmes (Lotto Soudal), Michael Schär (AG2R Citroën), Matteo Badilatti (Groupama-FDJ), ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53 Al termine del tramo di discesa che sta percorrendo la carovana lo scenario cambia e si inizia a salire! 88 i chilometri che mancano all’arrivo. 14.50 E’ sempre la Bahrain-Victorious a dettare il passo in gruppo. 14.47 Cala leggermente il margine dei battistrada, gruppo a 3’15”. 14.44 Lo statunitense Quinn Simmons detiene la maglia rossa di miglior scalatore (13 punti), ma il fuggitivo Simon Vitzthum, padrone di casa, insegue a tre lunghezze: in caso di scollinamento in prima o seconda posizione al GPM sarà lui il leader virtuale della classifica. 14.41 Sulla corsa splende il sole e la temperatura supera i 20°: condizioni ideali per una bella pedalata! 14.38 Ricordiamo i nomi deiavventurieri: Matt Holmes (Lotto Soudal), Michael Schär (AG2R Citroën), Matteo Badilatti (Groupama-FDJ), ...

Pubblicità

jiswanmin : non io che prendevo in giro marika perché non le davano mai ltb live e adesso mi ritrovo nella stessa situazione con run bts - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 tappa di oggi in DIRETTA: dieci uomini in fuga c’è Leonardo Basso. Gruppo a 3’20” -… - KY00JIN : morendo dal ridere per come lo stiamo prendendo in giro non deve mai entrare su twitter durante le sue live - S3RENDIPITYKOOK : @aelyskive oppure sta facendo un giro di telefonate, minacciando gli altri membri di tornare in azienda a guardare la live di proof con lui - holdmevtae : non io che mi perderò il live dei ragazzi perché per quell'ora sono in giro voglio prendere il muro a testate -