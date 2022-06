Letta, giudizio positivo e lo sarà di più al ballottaggio (Di lunedì 13 giugno 2022) Il giudizio del Pd sulle amministrative è "decisamente positivo" e "sono sicuro che sarà ancora più positivo al ballottaggio: ci saranno tanti candidati di centrosinistra con aspettative molto forti". ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Ildel Pd sulle amministrative è "decisamente" e "sono sicuro cheancora piùal: ci saranno tanti candidati di centrosinistra con aspettative molto forti". ...

Pubblicità

iconanews : Letta, giudizio positivo e lo sarà di più al ballottaggio - SkyTG24 : Elezioni comunali, Letta: nostro giudizio assolutamente positivo - capricorne_o : Letta, giudizio positivo e lo sarà di più al ballottaggio - Ultima Ora - ANSA - GCMazzetti : @M4ury68 @MadameA02 Bugia enorme: se avessero creato un vuoto legislativo non avrebbero passato il giudizio di ammi… - vitalitweet : @anucara @MicheTiraboschi Il minimo contrattuale è sempre obbligatorio e applicato in giudizio da sempre in ossequi… -