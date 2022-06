Lega | Salvini | ' da vertice solo proposte | nessuna polemica su Russia'

(Di lunedì 13 giugno 2022) Milano, 13 giu. (Adnkronos) - "Non svelo un mistero se dico che tutti quelli che sono intervenuti hanno fattoguardando avanti e non c'è stata mezzasulla, i vaccini, sulla benzina, sull'autonomia, ci sonostatepropositive". Così il segretario dellaMatteoreplica a chi gli chiede se durate la riunione con i vertici del partito qualcuno ha messo in discussione la sua leadership.mette così a tacere possibili crepe e anche sull'assenza in via Bellerio a Milano di Giancarlo Giorgetti ha tenuto a precisare che èta a "motivi di salute". Tutti gli altri, tra cui i governatori leghisti, "hanno portati. Il dossier lavoro per la ...

Pubblicità

CarloCalenda : È ora che #Draghi convochi Salvini e gli chiarisca cosa è accettabile e cosa no. E forse gioverebbe uno stop pubbli… - fattoquotidiano : Referendum, dopo la débacle la Lega invoca il complotto e punta il dito contro gli alleati: 'Silenzio assordante'.… - CarloCalenda : Mi sembra chiaro che Salvini è legato alla Russia in modo indissolubile e poco trasparente. Gli alleati politici e… - MassimGiannini : RT @LaStampa: La solitudine di Salvini. Che cosa farà il leader della Lega senza Morisi e 'La Bestia' - MissMar16662447 : RT @AlbertoLetizia2: Che nessuno si azzardi a chiedere le dimissioni di Salvini! Di questo passo porterà la lega al 5%. Avanti così, Salvin… -

Non tardano le dichiarazioni degli esponenti politici e dei leader sulla tornata elettorale che ieri ha interessato i cittadini di oltre 900 comuni.: "collante della coalizione, centrodestra vince solo unito". Pd: "Soddisfazione per Nord che sembrava inespugnabile". M5s: "Movimento fatica sempre nelle Amministrative, non è funerale"...'Che qualcuno goda della non partecipazione al voto mi sembra miope - ha detto il leader della...: grazie ai 10 milioni che volevano cambiare la Giustizia Inevitabile, poi, il riferimento ...Lunedì, 13 giugno 2022 Home > aiTv > Salvini: "Lega collante centrodestra, si vince solo uniti" (Agenzia Vista) Milano, 13 giugno 2022 "La Lega è collante in questo centrodestra, alle prossime politic ...Udine, 13 giu - Katia Cescon, appoggiata dalle liste Lega per Salvini Premier Cescon Sindaco, Insieme per Prata, è stata eletta sindaco del Comune di Prata di Pordenone con 1.641 voti, ...