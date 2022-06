L’Australia vince ai rigori! Andrà ai Mondiali per la 5ª volta consecutiva, Perù ko! Resta un ultimo posto per il Qatar (Di lunedì 13 giugno 2022) Non solo Nations League! Nella serata di oggi è andata in scena anche la sfida tra Australia e Peru, valida per gli spareggi per i Mondiali del Qatar 2022. A sorridere e staccare il pass perla rassegna iridata, alla fine, è L’Australia. La squadra australiana ha trionfato solo ai rigori contro il Perù di Lapadula. Dopo 120 minuti a reti inviolate, gli australiani sono riusciti ad avere la meglio ai rigori per 5-4. Decisiva è stata la parata di Redmayne su Valera. La squadra di Arnold, quindi, vola in Qatar e dovrà fare i conti, nel Gruppo D, con Francia, Tunisia e Danimarca. Resta adesso un ultimo posto da decidere: sarà una tra Costa Rica e Nuova Zelanda ad riempire l’ultimo slot. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Non solo Nations League! Nella serata di oggi è andata in scena anche la sfida tra Australia e Peru, valida per gli spareggi per idel2022. A sorridere e staccare il pass perla rassegna iridata, alla fine, è. La squadra australiana ha trionfato solo ai rigori contro ildi Lapadula. Dopo 120 minuti a reti inviolate, gli australiani sono riusciti ad avere la meglio ai rigori per 5-4. Decisiva è stata la parata di Redmayne su Valera. La squadra di Arnold, quindi, vola ine dovrà fare i conti, nel Gruppo D, con Francia, Tunisia e Danimarca.adesso unda decidere: sarà una tra Costa Rica e Nuova Zelanda ad riempire l’slot. L'articolo CalcioWeb.

