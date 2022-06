Guerra Ucraina, Russia: bene mediazione Vaticano per fine conflitto (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – La Russia accoglie con favore gli sforzi di mediazione del Vaticano per mettere fine al conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexei Paramonov, citato dai media russi. LEGA ARABA NON CONDANNA Russia – La Lega Araba ha rifiutato di prendere una posizione di condanna chiara, univoca e unanime nei confronti della Russia per l’aggressione militare lanciata nei confronti dell’Ucraina. E con l’occasione ha ricordato come vengano ignorate continuamente le azioni che Israele compie nei Territori palestinesi. “I Paesi arabi hanno subito forti pressioni da parte dell’Occidente affinché prendano posizione sulla crisi in Ucraina e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Laaccoglie con favore gli sforzi didelper metterealin. Lo ha dichiarato il direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexei Paramonov, citato dai media russi. LEGA ARABA NON CONDANNA– La Lega Araba ha rifiutato di prendere una posizione di condanna chiara, univoca e unanime nei confronti dellaper l’aggressione militare lanciata nei confronti dell’. E con l’occasione ha ricordato come vengano ignorate continuamente le azioni che Israele compie nei Territori palestinesi. “I Paesi arabi hanno subito forti pressioni da parte dell’Occidente affinché prendano posizione sulla crisi ine ...

