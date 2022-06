È iniziata la sedazione di Fabio Ridolfi, l'uomo che non può accedere al suicidio assistito (Di lunedì 13 giugno 2022) Fabio Ridolfi, da 18 anni immobilizzato a letto, non ha potuto avvalersi del suicidio assistito perché l'Azienda sanitaria delle Marche non ha stabilito quale farmaco usare. Pertanto ha deciso di sospendere i trattamenti di sostegno vitale Leggi su wired (Di lunedì 13 giugno 2022), da 18 anni immobilizzato a letto, non ha potuto avvalersi delperché l'Azienda sanitaria delle Marche non ha stabilito quale farmaco usare. Pertanto ha deciso di sospendere i trattamenti di sostegno vitale

