Depp contro Heard | non era un talk show | ma abbiamo tifato uguale

(Di lunedì 13 giugno 2022) È terminato il processo per diffamazione di, in cui si sono accusati vicendevolmente di abusi e violenza domestica. L’attore è stato assolto ma come hanno detto molti media: siamo noi quelli non assolti. Per mesiassistito, quasi partecipando, al processo con la stessa intensità e goliardia con cui si segue una partita di calcio. Il derby terrificante in cui alla gogna sono stati messi gli equilibri mentali di due persone. Che esse siano Johnnye Amber, non ci autorizzava a una speculazione spaventosa sulla vita di due persone irrisolte, come loro.partecipato al processo con una rabbia collettiva e un’enfasi, che ha superato il nostro sentito interesse su altre numerose vicende di cui già sembra ci siamo annoiati. Tra ...

Pubblicità

redazionerumors : Amber Heard dopo la sconfitta, il ricorso contro la sentenza a favore di Johnny Depp. Quante altre sorprese ci rise… - CL7_Luca : Si parla di Deep...cioè , dico Johnny Depp contro Amber Heard e come ospite c'è quel personaggio trash della D'Urso… - umanistranieri : - talibanquist : probabilmente perché Jonny depp ha vinto una causa contro una donna e ora Ronaldo ?? succede a malapena -

È passata poco più di una settimana da quando una giuria si è dichiarata in modo schiacciante a favore di Johnny, nel suo processo per diffamazionel'ex moglie Amber Heard , e l'attrice è stata avvistata mentre scendeva da un aereo privato giorni dopo aver dichiarato, tramite i suoi legali, di non ...Da www.repubblica.it hamber heard vs johnny1 Non c'è pace per Johnny. Dopo il clamore mediatico planetario sollevato dal processola ex moglie Amber Heard, dal quale è uscito vincitore, l'attore dovrà tornare ...Parlando allo show Woman's Hour della BBC, Emma Thompson ha dato la sua opinione sul processo Depp vs Heard e sul movimento #MeToo ...Quest’ultimo è stato accusato dalla donna di violenza domestica, reato che sarebbe stato gravissimo nel caso in cui fosse stato accertato. Johnny Depp, dopo il processo ecco come è ridotto. Amber Hear ...