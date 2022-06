Cosa è successo a Lorenzo Musetti e perché si è ritirato al Queen’s: il video della ‘spaccata’, problema muscolare (Di lunedì 13 giugno 2022) Si complica drasticamente il percorso di avvicinamento a Wimbledon per Lorenzo Musetti, costretto al ritiro senza neanche riuscire a concludere il primo match della sua stagione sull’erba. Il giovane tennista toscano classe 2002 ha alzato bandiera bianca per via di una scivolata nel corso del primo gioco del secondo set, dopo aver perso il primo parziale contro il kazako Alexander Bublik (n.37 ATP) al Queen’s. In svantaggio 15-30, l’azzurro ha perso l’appoggio del piede destro subendo un brutto colpo all’altezza dell’adduttore della coscia sinistra. Insufficiente l’intervento del fisioterapista, infatti il dolore si è rivelato troppo forte e Musetti ha preferito non correre ulteriori rischi per non peggiorare il suo problema muscolare. Pessime notizie ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Si complica drasticamente il percorso di avvicinamento a Wimbledon per, costretto al ritiro senza neanche riuscire a concludere il primo matchsua stagione sull’erba. Il giovane tennista toscano classe 2002 ha alzato bandiera bianca per via di una scivolata nel corso del primo gioco del secondo set, dopo aver perso il primo parziale contro il kazako Alexander Bublik (n.37 ATP) al. In svantaggio 15-30, l’azzurro ha perso l’appoggio del piede destro subendo un brutto colpo all’altezza dell’adduttorecoscia sinistra. Insufficiente l’intervento del fisioterapista, infatti il dolore si è rivelato troppo forte eha preferito non correre ulteriori rischi per non peggiorare il suo. Pessime notizie ...

