Chiese chiuse, si presenta a Napoli il libro di Tomaso Montanari (Di lunedì 13 giugno 2022) Un focus sulle migliaia di Chiese oggi nel degrado, inaccessibili o ridotte ad attrazioni turistiche a pagamento e sull’importanza di recuperarle e togliere dall’oblio, assegnando ad esse un futuro diverso. E’ il libro di Tomaso Montanari dal titolo “Chiese chiuse”, edito da Einaudi, che sarà presentato martedì 14 giugno alle 17.30 nel Complesso Monumentale Donnaregina a Largo Donnaregina a Napoli. L’evento è a cura del Museo di Arti Sanitarie presieduto dal direttore scientifico, prof. Gennaro Rispoli che dice: ‘’Chiudere un ospedale, una caserma o una scuola, significa che la società e lo Stato hanno abdicato alle loro radici storiche e non riescono più a progettare un futuro perché incapaci di comprendere la solidarietà e la condivisione quali ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 giugno 2022) Un focus sulle migliaia dioggi nel degrado, inaccessibili o ridotte ad attrazioni turistiche a pagamento e sull’importanza di recuperarle e togliere dall’oblio, assegnando ad esse un futuro diverso. E’ ildidal titolo “”, edito da Einaudi, che saràto martedì 14 giugno alle 17.30 nel Complesso Monumentale Donnaregina a Largo Donnaregina a. L’evento è a cura del Museo di Arti Sanitarie presieduto dal direttore scientifico, prof. Gennaro Rispoli che dice: ‘’Chiudere un ospedale, una caserma o una scuola, significa che la società e lo Stato hanno abdicato alle loro radici storiche e non riescono più a progettare un futuro perché incapaci di comprendere la solidarietà e la condivisione quali ...

Pubblicità

viaggiarepuglia : Buongiorno da Altamura, nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia ?? Tra palazzi, chiese e i caratteristici claustri (pic… - MusolinoVarese : RT @tomasomontanari: La settimana prossima si parla di Chiese chiuse a Napoli. In ottima compagnia… ?@Einaudieditore? - CalifanoRosy : RT @tomasomontanari: La settimana prossima si parla di Chiese chiuse a Napoli. In ottima compagnia… ?@Einaudieditore? - sempregilda : RT @tomasomontanari: La settimana prossima si parla di Chiese chiuse a Napoli. In ottima compagnia… ?@Einaudieditore? - editta_fazzi : RT @tomasomontanari: La settimana prossima si parla di Chiese chiuse a Napoli. In ottima compagnia… ?@Einaudieditore? -