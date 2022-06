Borsa e spread oggi ancora sotto pressione, rendimento Btp sopra il 4% (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Non si fermano le tensioni in Borsa e sui titoli di Stato italiani. L’onda lunga delle decisioni della Bce, in attesa di quelle della Fed, continua a spingere al ribasso Piazza Affari, arrivata a cedere il 3%, chiudendo a -2,79%, e a far salire lo spread tra Btp e Bund, che raggiunge i 245 punti base, ritoccando i massimi da oltre due anni. Il rendimento del Btp a 10 anni è salito di 25 punti base e ha superato la soglia del 4%, aggiornando i livelli più alti dalla fine del 2013. Sono numeri che segnalano tutta la fragilità del sistema italiano, esposto alle fluttuazioni dei mercati, e anche alla speculazione, a causa dell’alto debito pubblico. Restano sul tavolo anche le polemiche per le scelte della Bce, guidata da Christine Lagarde. Quelle della Lega, di Matteo Salvini, che a caldo si era spinto a parlare di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Non si fermano le tensioni ine sui titoli di Stato italiani. L’onda lunga delle decisioni della Bce, in attesa di quelle della Fed, continua a spingere al ribasso Piazza Affari, arrivata a cedere il 3%, chiudendo a -2,79%, e a far salire lotra Btp e Bund, che raggiunge i 245 punti base, ritoccando i massimi da oltre due anni. Ildel Btp a 10 anni è salito di 25 punti base e ha superato la soglia del 4%, aggiornando i livelli più alti dalla fine del 2013. Sono numeri che segnalano tutta la fragilità del sistema italiano, esposto alle fluttuazioni dei mercati, e anche alla speculazione, a causa dell’alto debito pubblico. Restano sul tavolo anche le polemiche per le scelte della Bce, guidata da Christine Lagarde. Quelle della Lega, di Matteo Salvini, che a caldo si era spinto a parlare di ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Unione Europea, BCE, spread, inflazione, caro benzina, luce e gas, crollo in Borsa. L’Italia è sotto attacco di spe… - borghi_claudio : Adesso tutti si svegliano con lo spread e con la borsa. Improvvisamente hanno capito che non era Borghi a far salir… - ledicoladelsud : Borsa e spread oggi ancora sotto pressione, rendimento Btp sopra il 4% - uzupetru : ?? #SPREAD A QUOTA 248 e #BORSA MILANO A -3% LE SANZIONI FUNZIONANO !! Un bacione a tutti, #spaciba??… - mausassi : RT @FurioGarbagnati: Finite le celebrazioni per il fallimento del tutto aspettato del quorum referendario andiamo un po’ a vedere i mercati… -