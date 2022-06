Benzina e diesel | cosa accadrà a chi avrà queste auto dal 2035?

Pubblicità

Mov5Stelle : Il voto del Parlamento europeo sul divieto di produrre e vendere auto a benzina e diesel a partire dal 2035 è un pa… - AngeloCiocca : Il Parlamento, alla fine, ha deciso di vietare la vendita delle automobili diesel e benzina dal 2035. Un guaio per… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera del Parlamento europeo a stop vendite auto benzina e diesel dal 2035. #ANSA - anna30048679 : RT @franborgonovo: Visti i prezzi di #benzina e #diesel toccherà tornare a servirsi dei somari. Peccato siano già tutti impegnati. - DonLucaGabriel1 : RT @franborgonovo: Visti i prezzi di #benzina e #diesel toccherà tornare a servirsi dei somari. Peccato siano già tutti impegnati. -

... Hyundai Nexo (idrogeno); Mercedes EQE (elettrica); Citroen AMI (elettrica); Suzuki Across (plug - in); BMW Serie 2 Coupè (ibrido); Nissan Micra (/GPL). Hyundai Nexo - Idrogeno Hyundai ...Ancora aumenti per i prezzi dei carburanti,. I ribassi dei mercati petroliferi internazionali sono completamente assorbiti dal tonfo dell'euro nei confronti del dollaro. Media nazionale dellain self service a 2,04 euro/...A partire dal 2035 le auto a benzina e diesel non potranno più circolare. Ma cosa accade a chi ha ancora queste auto per quell'annoIl Parlamento Europeo ha dato il via libera: dal 2035 sarà vietato vendere veicoli con motori termici. Una scelta che ha creato non poche spaccature tra chi è preoccupato per le conseguenze che quest’ ...