Pubblicità

Inews24

Un lavoro che continua anche in vista delle elezionidi primavera, ma che rischia di ... Per questa ragione la vice presidente dei senatori di Italia Viva, Laura, attacca ...Un lavoro che continua anche in vista delle elezionidi primavera, ma che rischia di ... Per questa ragione la vice presidente dei senatori di Italia Viva, Laura, attacca ... Amministrative, Garavini (IV) a iNews24: "Pd ne prenda atto, il legame con i 5S è destinato ad essere infruttuoso" Amministrative e referendum sulla giustizia: il commento della senatrice di Italia Viva Laura Garavini, ai microfoni di iNews24.GROTTAFERRATA (politica) - Il candidato consigliere guarda alle nuobe generazioni ilmamilio.it - contenuto esclusivo Massimo Garavini, consigliere comunale uscente, è il capolista di '#farerete Di ...