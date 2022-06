Striscia la notizia, la situazione è gravissima: questa volta rischiano tutti (Di domenica 12 giugno 2022) Una pesante grana ha colpito lo storico tg satirico di Canale 5, condotto attualmente in coppia da Gerry Scotti e da Michelle Hunziker Proprio in queste ore è arrivata una notizia che ha coinvolto il programma targato Mediaset ideato da Antonio Ricci. Il tg satirico seguitissimo dagli italiani ha perso la battaglia legale contro un famoso cantante che ha querelato la trasmissione per diffamazione. Il suo nome corrisponde niente poco di meno che a quello di Claudio Baglioni. Il motivo coincide con la pubblicazione di un libro disponibile sul sito di “Striscia la notizia” intitolato “tutti poeti con Claudio. Dispensa essenziale per il poeta moderno”. Gerry Scotti e Michelle Hunziker, attuali conduttori di Striscia la notizia (Websource)Adesso, dopo la decisione del Gip ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 12 giugno 2022) Una pesante grana ha colpito lo storico tg satirico di Canale 5, condotto attualmente in coppia da Gerry Scotti e da Michelle Hunziker Proprio in queste ore è arrivata unache ha coinvolto il programma targato Mediaset ideato da Antonio Ricci. Il tg satirico seguitissimo dagli italiani ha perso la battaglia legale contro un famoso cantante che ha querelato la trasmissione per diffamazione. Il suo nome corrisponde niente poco di meno che a quello di Claudio Baglioni. Il motivo coincide con la pubblicazione di un libro disponibile sul sito di “la” intitolato “poeti con Claudio. Dispensa essenziale per il poeta moderno”. Gerry Scotti e Michelle Hunziker, attuali conduttori dila(Websource)Adesso, dopo la decisione del Gip ...

