LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini in fuga, gruppo a oltre 5? (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 5’50” il ritardo del plotone quando siamo nei pressi della salita di Vigolo Vattaro. 13.45 Dopo un’ora di corsa ad andatura elevatissima, con una media di 47,9 km/h, il gruppo si è rialzato e sta concedendo parecchio spazio alla fuga. 13.42 La maglia rosa è Alberto Bruttomesso, vincitore della tappa di ieri. Questa la classifica generale provvisoria: 1. Bruttomesso Alberto (Zalf Euromobil Désirée Fior) 2. Van Uden Casper (Development Team DSM) 3. Andersen Kasper (Hagens Berman Axeon)4. Gidas Umbri (Team Colpack Ballan)5 Lorenzo Magli (Mastromarco Sensi FC Nibali) 6 Leslie Lührs (Team Lotto – Kern Haus) 7 Sean Flynn (Tudor Pro Cycling)8 Kevin Bonaldo (Team Qhubeka)9 Filippo Dignani (Work Service Group Vitalcare) 10 Pierre-Pascal Keup (Team Lotto – Kern ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 5’50” il ritardo del plotone quando siamo nei pressi della salita di Vigolo Vattaro. 13.45 Dopo un’ora di corsa ad andatura elevatissima, con una media di 47,9 km/h, ilsi è rialzato e sta concedendo parecchio spazio alla. 13.42 La maglia rosa è Alberto Bruttomesso, vincitore delladi ieri. Questa la classifica generale provvisoria: 1. Bruttomesso Alberto (Zalf Euromobil Désirée Fior) 2. Van Uden Casper (Development Team DSM) 3. Andersen Kasper (Hagens Berman Axeon)4. Gidas Umbri (Team Colpack Ballan)5 Lorenzo Magli (Mastromarco Sensi FC Nibali) 6 Leslie Lührs (Team Lotto – Kern Haus) 7 Sean Flynn (Tudor Pro Cycling)8 Kevin Bonaldo (Team Qhubeka)9 Filippo Dignani (Work Service Group Vitalcare) 10 Pierre-Pascal Keup (Team Lotto – Kern ...

Pubblicità

Formula1WM : Giro 24/51 - Ritiro tecnico anche per l'Alfa Romeo di Zhou. Moria tra i motorizzati Ferrari. #GpAzerbaijan #F1 - Formula1WM : Giro 23/51 - Verstappen, Perez, Russell. Questo il podio virtuale al 23° giro dei 51 previsti. #GpAzerbaijan #F1 - Formula1WM : Giro 23/51 - Classifica e distacchi! #GpAzerbaijan #F1 - Formula1WM : Giro 21/51 - Pit stop per Norris che scende in 16° posizione con gomme Hard. #GpAzerbaijan #F1 - Formula1WM : Giro 21/51 - Gasly P. guadagna una posizione ai danni di Ricciardo D. #GpAzerbaijan #F1 -