Inter, Mentana punge: “Se vendono Barella, Skriniar o Bastoni non vorrei essere Suning” (Di domenica 12 giugno 2022) Il direttore di La7 Enrico Mentana, noto tifoso dell’Inter, ha colto l’occasione per pungere la società nerazzurra sui social. Con una foto di Skriniar, Bastoni e Barella, Mentana ha semplicemente aggiunto una laconica ed eloquente didascalia: “Se vendono uno di questi non vorrei essere nei panni dei proprietari dell’Inter”. Una sorta di monito da tifoso, che ha immediatamente scatenato i like e i commenti dei followers di Mentana. Il post di Mentana su Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Mentana (@enricoMentana) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Il direttore di La7 Enrico, noto tifoso dell’, ha colto l’occasione perre la società nerazzurra sui social. Con una foto diha semplicemente aggiunto una laconica ed eloquente didascalia: “Seuno di questi nonnei panni dei proprietari dell’”. Una sorta di monito da tifoso, che ha immediatamente scatenato i like e i commenti dei followers di. Il post disu Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico(@enrico) SportFace.

