In Piemonte si torna in classe il 12 settembre (Di domenica 12 giugno 2022) È stato approvato in Piemonte il calendario scolastico 2022 -2023: per volontà dell'assessore regionale all'istruzione, Elena Chiorino, sono stati aumentati a 206 i giorni da trascorrere in aula. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 12 giugno 2022) È stato approvato inil calendario scolastico 2022 -2023: per volontà dell'assessore regionale all'istruzione, Elena Chiorino, sono stati aumentati a 206 i giorni da trascorrere in aula. L'articolo .

