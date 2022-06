ESCLUSIVA – Infortunio Olivera, l’agente: “Distorsione del laterale interno”. I tempi di recupero (Di domenica 12 giugno 2022) Il weekend del Napoli e dei tifosi azzurri è iniziato nel peggiore dei modi, con l’ansia per l’Infortunio di Mathías Olivera. Il terzino sinistro azzurro, impegnato in un’amichevole estiva tra Uruguay e Panama, è uscito malconcio dal campo per un problema al ginocchio. Sul finire del primo tempo, infatti, dopo uno scontro di gioco con Cordoba, Olivera si è accasciato al suolo chiedendo l’aiuto dei medici. Dopo un primo intervento in campo, l’esterno ex Getafe ha provato a restare in campo qualche altro minuto ma il ginocchio era dolorante e non è riuscito a continuare. Lacrime e cambio. Infortunio Olivera (Getty Images)Infortunio Olivera, parla l’agente: la diagnosi L’Infortunio di Olivera ha preoccupato ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 giugno 2022) Il weekend del Napoli e dei tifosi azzurri è iniziato nel peggiore dei modi, con l’ansia per l’di Mathías. Il terzino sinistro azzurro, impegnato in un’amichevole estiva tra Uruguay e Panama, è uscito malconcio dal campo per un problema al ginocchio. Sul finire del primo tempo, infatti, dopo uno scontro di gioco con Cordoba,si è accasciato al suolo chiedendo l’aiuto dei medici. Dopo un primo intervento in campo, l’esterno ex Getafe ha provato a restare in campo qualche altro minuto ma il ginocchio era dolorante e non è riuscito a continuare. Lacrime e cambio.(Getty Images), parla: la diagnosi L’diha preoccupato ...

