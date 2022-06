Elezioni Provinciali | Laboratorio Irpinia | “Ora nasca davvero un campo largo”

(Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“La riconferma di Rino Buonopane alla guida della Provincia di Avellino è la riconferma della bontà di una coalizione di centro sinistra che ha vinto portando in campagna elettorale temi e progetti”. Così in una nota “” dopo la riconferma di Buonopane a Palazzo Caracciolo. Comesiamo soddisfatti delle parole del Presidente Buonopane che all’atto della sua nuova proclamazione ha sottolineato quanto l’aiuto delle forze esterne al Partito Democratico sia stato essenziale. I numeri, infatti, raccontano di un PD sconfitto alle ultime due tornate elettoraliproprio perché non riuscì ad essere plurale ed a dare spazio alle altre esperienze di centrosinistra. Come colazione che raggruppa varie sensibilità, dal Movimento 5 Stelle a ...

Pubblicità

bassairpinia : ELEZIONI PROVINCIALI. Rino Buonopane ritorna presidente, nuovamente sconfitto D'Agostino - - ultimora_pol : #Italia #Elezioni #Provinciali #Campania #Avellino Elezioni presidente di provincia, 100% scrutinato: Rizieri… - FiordellisiFran : RT @ptvtelenostra: ELEZIONI PROVINCIALI, BUONOPANE (RI)ELETTO PRESIDENTE. A LUGLIO IL FINALE SCRITTO DAL CONSIGLIO DI STATO - - MercoglianoNews : Elezioni Provinciali, Buonopane batte di nuovo D’Agostino - - ptvtelenostra : ELEZIONI PROVINCIALI, BUONOPANE (RI)ELETTO PRESIDENTE. A LUGLIO IL FINALE SCRITTO DAL CONSIGLIO DI STATO -… -

Irpinia TV

Cronache Fermane e Radio FM1 hanno deciso di seguire passo passo lo scrutinio delle... dai consiglieri regionali della nostra provincia ai segretaridei Partiti fino al presidente ...La dimostrazione è la neutralità in questedelle associazioni di categoria, ad iniziare ... amministrazione e cittadini e su una Riccione inserita a pieno titolo nelle politichee ... Elezioni provinciali: il pasticcio dell'incrocio di date con le comunali Si sono aperti alle 7 i seggi elettorali per il voto per le elezioni comunali e per i referendum. I municipi in cui si apriranno i seggi sono in tutto 971, per un numero complessivo di elettori ...liste e candidati Elezioni comunali in provincia di Salerno: dove si vota nel 2022 Si voterà in tre comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale ...