Brahim Diaz: “Ibra come un padre, ma se non gli do la palla…” | VIDEO (Di domenica 12 giugno 2022) Brahim Diaz, premiato dal quotidiano 'Marca' per la conquista della 'Tripla Corona', ha parlato del suo rapporto con Zlatan IBrahimovic: "Ha l'età di mio padre, ma se non gli passo la palla...". Il VIDEO della redazione di 'Gazzetta TV'. Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 giugno 2022), premiato dal quotidiano 'Marca' per la conquista della 'Tripla Corona', ha parlato del suo rapporto con Zlatan Iovic: "Ha l'età di mio, ma se non gli passo la palla...". Ildella redazione di 'Gazzetta TV'.

Pubblicità

PianetaMilan : @Brahim: “ @Ibra_official come un padre, ma se non gli do la palla…” | VIDEO #Brahim #Ibrahimovic #ACMilan #Milan… - gilnar76 : Tripla Corona Brahim Diaz: le immagini della premiazione – FOTO #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan… - Milannews24_com : #BrahimDiaz premiato - sportli26181512 : Milan, le foto della premiazione di Brahim quale primo U23 della storia a vincere la Tripla Corona: Brahim Diaz, nu… - reppecccca : Brahim diaz è ancora vivo? -