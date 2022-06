Basket, finale playoff Serie A2 2021/22: 83-57 tra Verona e Udine, veneti promossi in A1 (Di domenica 12 giugno 2022) Termina 83-57 il match tra Tezenis Verona e Apu Old Wild West Udine, valevole per gara-4 della finale dei playoff di Serie A2 2021/2022. Un risultato prezioso per Verona quello ottenuto all’AGSM Forum, che permette ai veneti di centrare la promozione in Serie A1. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita è Verona a spingere sull’acceleratore, piazzando un parziale d’apertura di 7-0. Udine però dopo le difficoltà iniziali reagisce e segna sette punti di fila, raggiungendo la parità sul 7-7. Dalla metà del primo quarto però poi Verona prende il largo, grazie alle triple di Spanghero e alle ottime penetrazioni di Anderson. Udine così soffre la pressione ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Termina 83-57 il match tra Tezenise Apu Old Wild West, valevole per gara-4 delladeidiA2/2022. Un risultato prezioso perquello ottenuto all’AGSM Forum, che permette aidi centrare la promozione inA1. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita èa spingere sull’acceleratore, piazzando un parziale d’apertura di 7-0.però dopo le difficoltà iniziali reagisce e segna sette punti di fila, raggiungendo la parità sul 7-7. Dalla metà del primo quarto però poiprende il largo, grazie alle triple di Spanghero e alle ottime penetrazioni di Anderson.così soffre la pressione ...

