Avete mai sentito parlare del 6G? (Di domenica 12 giugno 2022) Ma per cosa sta la G che segue il numero progressivo cardinale (ultimamente, siamo passati rapidamente dalla tecnologia, 3G alla 4G e ora ci stiamo affacciando al 5G)? Sta per generazione. Si tratta dell'avanzamento delle tecniche che investono il settore della telefonia mobile, quello che è in continua evoluzione, sempre più veloce, sempre più potente, sempre più adatto alla gestione di un grande quantitativo di dati. E se in questo periodo si parla tanto di 5G, è pur vero che sono state già gettate le basi per una ulteriore, nuova generazione di dispositivi mobili: i dispositivi 6G. LEGGI ANCHE > 5G: deserta una delle due gare per estendere la banda larga a tutti gli italiani 6G, cerchiamo di comprendere qualcosa in più di una tecnologia che sembra arrivare dal futuro È un salto in avanti di diversi livelli. Il 6G è una tecnologia che potrà essere fruibile a tutti soltanto nei ...

