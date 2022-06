Audio di Fedez in lacrime dallo psicologo dopo la diagnosi del tumore: Non voglio morire (Di domenica 12 giugno 2022) Un pianto disperato e quella frase “Non voglio morire altrimenti i miei figli non si ricorderanno di me”. Fedez racconta nelle stories di Instagram gli attimi dopo la diagnosi di tumore al pancreas e la paura, svelata allo psicologo il giorno dopo. “Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte. Non essere ricordato dai miei figli”, scrive il rapper che racconta di aver riascoltato gli Audio delle sedute “perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio” “Non voglio dimenticare che le cose importanti non solo le cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore”, si legge nella stories con l’Audio della seduta. “Siete la cosa più ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 giugno 2022) Un pianto disperato e quella frase “Nonaltrimenti i miei figli non si ricorderanno di me”.racconta nelle stories di Instagram gli attimiladial pancreas e la paura, svelata alloil giorno. “Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte. Non essere ricordato dai miei figli”, scrive il rapper che racconta di aver riascoltato glidelle sedute “perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non” “Nondimenticare che le cose importanti non solo le cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore”, si legge nella stories con l’della seduta. “Siete la cosa più ...

