WTA ‘s-Hertogenbosch 2022 | sono Sabalenka e Alexandrova le due finaliste

(Di sabato 11 giugno 2022) Sarà Ekaterina-Arynal’ultimo atto del Libema Open, torneo WTA 250 che si sta svolgendo a ‘s-. Sull’erba olandese sidisputate oggi le due semifinali e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire i risultati odierni. Nel primo incontro di giornata la russa Ekaterina(testa di serie n.7) supera senza grossi problemi la connazionale Veronika Kudermetova (n.24 al mondo) per 6-3 6-2 in un’ora e 17 minuti di gioco. La nativa di ?eljabinsk conquista così la sua quarta finale in carriera dopo quelle di Mosca nel 2021, Shenzhen nel 2020 e Linz nel 2018. Nell’altra semifinale la spunta Aryna. La bielorussa supera per Shelby Rogers (n.42 del ranking) al termine di una partita dai due volti. Dopo un primo set ricco di ...

Aryna Sabalenka ed Ekaterina Alexandrova si sfideranno nell'ultimo atto del torneo250 di S -2022 . Per la biellorussa, testa di serie numero uno, si tratta della seconda finale stagionale dopo quella raggiunta (e persa in due set contro Iga Swiatek) in quel di ...Non c'è stata storia nelle due semifinali del torneodi 's -, in Olanda. Nella prima, il derby russo tra Alexandrova e Kudermetova, il risultato ha visto sorridere la prima, che, con un perentorio 6 - 3 6 - 1 si è liberata della ... WTA s’Hertogenbosch: la finale sarà tra Alexandrova e Sabalenka Sarà Ekaterina Alexandrova-Aryna Sabalenka l’ultimo atto del Libema Open, torneo WTA 250 che si sta svolgendo a ‘s-Hertogenbosch. Sull’erba olandese si sono disputate oggi le due semifinali e lo ...La russa Alexandrova si aggiudica il derby con Kudermetova, mentre la bielorussa Aryna Sabelenka soffre per poi dominare la statunitense Rogers ...