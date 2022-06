Vidal tra Flamengo e Qatar: l’Inter spera nello sconto buonuscita (Di sabato 11 giugno 2022) Arturo Vidal ai titoli di coda con l’Inter Tante incertezze sul futuro di Arturo Vidal, ma con un unica grnade certezza: nella prossima stagione non sarà un giocatore dell’Inter. Secondo quanto riportato dalla versione on-line della Gazzetta dello Sport, il cileno è combattuto tra accettare l’offerta del Flamengo e quella – molto – più ricca dell’Al Rayyan, club Qatariota. “Se fino a pochi giorni fa quello tra Vidal e il Flamengo sembrava un matrimonio annunciato, con tanto di incontri e accordi di massima tra le parti, lo scenario è cambiato nelle ultime 24 ore. Il richiamo dei petrodollari e la serrata corte degli emiri hanno cambiato le carte in tavola e, stando a fonti vicine al giocatore, adesso Vidal non sarebbe più così ... Leggi su intermagazine (Di sabato 11 giugno 2022) Arturoai titoli di coda conTante incertezze sul futuro di Arturo, ma con un unica grnade certezza: nella prossima stagione non sarà un giocatore del. Secondo quanto riportato dalla versione on-line della Gazzetta dello Sport, il cileno è combattuto tra accettare l’offerta dele quella – molto – più ricca dell’Al Rayyan, clubiota. “Se fino a pochi giorni fa quello trae ilsembrava un matrimonio annunciato, con tanto di incontri e accordi di massima tra le parti, lo scenario è cambiato nelle ultime 24 ore. Il richiamo dei petrodollari e la serrata corte degli emiri hanno cambiato le carte in tavola e, stando a fonti vicine al giocatore, adessonon sarebbe più così ...

