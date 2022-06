Sagre, birra, lamponi e letture per bambini: il week-end in provincia (Di sabato 11 giugno 2022) Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tante Sagre e feste, la nuova edizione di Claudun Beer Fest a Chiuduno e tanti appuntamenti con Biblofestival. Ecco la panoramica degli eventi promossi sabato 11 e domenica 12 giugno in provincia. ALBINO – Estivo Spritz&burger, ad Albino buon cibo e divertimento – Street food, ad Albino la Carovana dei sapori ALMENNO SAN BARTOLOMEO – Festa dell’oratorio di Almenno San Bartolomeo – Sagra del lampone dell’Albenza e del prodotto tipico BAGNATICA – Festa degli Alpini a Bagnatica BARIANO – Festa dell’oratorio a Bariano BONATE SOTTO – Cucina, musica e divertimento: festa a Bonate Sotto BREMBATE – Storie e teatro per bambini a Biblofestival: tappa a Brembate CARAVAGGIO – “Il Castello Armonico”, a Caravaggio concerto di Paolo Ghidoni e ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 giugno 2022) Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tantee feste, la nuova edizione di Claudun Beer Fest a Chiuduno e tanti appuntamenti con Biblofestival. Ecco la panoramica degli eventi promossi sabato 11 e domenica 12 giugno in. ALBINO – Estivo Spritz&burger, ad Albino buon cibo e divertimento – Street food, ad Albino la Carovana dei sapori ALMENNO SAN BARTOLOMEO – Festa dell’oratorio di Almenno San Bartolomeo – Sagra del lampone dell’Albenza e del prodotto tipico BAGNATICA – Festa degli Alpini a Bagnatica BARIANO – Festa dell’oratorio a Bariano BONATE SOTTO – Cucina, musica e divertimento: festa a Bonate Sotto BREMBATE – Storie e teatro pera Biblofestival: tappa a Brembate CARAVAGGIO – “Il Castello Armonico”, a Caravaggio concerto di Paolo Ghidoni e ...

