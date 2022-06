Rebus portieri Napoli, c’è la scelta tra Meret e Ospina: pronto secondo di lusso (Di sabato 11 giugno 2022) Il Napoli nel corso della prossima finestra di calciomercato dovrà fare i conti con tante scelte difficili riguardanti la rosa. Tanti calciatori attualmente tesserati rappresentano al momento un grande punto interrogativo per Giuntoli, che deve ora prendere decisioni complicate. Uno dei Rebus più difficili da risolvere è quello riguardante il prossimo portiere titolare. Meret ed Ospina sono entrambi in scadenza, rispettivamente nel 2023 e nel 2022. Per questo motivo la società azzurra deve ora prendere una decisione definitiva e rinnovare solo uno dei due. Da quando è arrivato al Napoli Meret ha sempre avuto fiducia e la promessa di diventare il titolare in maglia azzurra; le prestazioni di Ospina, unite agli infortuni di Meret, hanno però favorito ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 giugno 2022) Ilnel corso della prossima finestra di calciomercato dovrà fare i conti con tante scelte difficili riguardanti la rosa. Tanti calciatori attualmente tesserati rappresentano al momento un grande punto interrogativo per Giuntoli, che deve ora prendere decisioni complicate. Uno deipiù difficili da risolvere è quello riguardante il prossimo portiere titolare.edsono entrambi in scadenza, rispettivamente nel 2023 e nel 2022. Per questo motivo la società azzurra deve ora prendere una decisione definitiva e rinnovare solo uno dei due. Da quando è arrivato alha sempre avuto fiducia e la promessa di diventare il titolare in maglia azzurra; le prestazioni di, unite agli infortuni di, hanno però favorito ...

Pubblicità

MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: Più #Meret che #Ospina Continua il rebus portieri in casa #Napoli: ecco cosa potrebbe accadere secondo gli ultimi rumor… - Salvato95551627 : RT @_SiGonfiaLaRete: Portieri #Napoli – Il rebus tra i pali si sta risolvendo. #Meret verso la titolarità. C’è un’alternativa di lusso http… - _SiGonfiaLaRete : Portieri #Napoli – Il rebus tra i pali si sta risolvendo. #Meret verso la titolarità. C’è un’alternativa di lusso - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: Più #Meret che #Ospina Continua il rebus portieri in casa #Napoli: ecco cosa potrebbe accadere secondo gli ultimi rumor… - LeBombeDiVlad : Più #Meret che #Ospina Continua il rebus portieri in casa #Napoli: ecco cosa potrebbe accadere secondo gli ultimi… -