Pubblicano video sui social e poi si schiantano: un giovane muore, un 36enne si caccia nei guai (Di sabato 11 giugno 2022) Due incidenti, uno fortunatamente terminato senza gravi conseguenze, mentre nell’altro sinistro si è consumata una terribile tragedia. Ha sconvolto tutti la morte di un ragazzo di 21 anni, deceduto in seguito ad un tremendo incidente stradale avvenuto nella notte a Giugliano, in provincia di Napoli. Il giovane si trovava alla guida della sua Fiat 500, ma ad un certo punto ha perso il controllo della sua vettura. La macchina è andata a finire contro un guard rail e si è ribaltata. Dentro la Fiat 500 si trovavano in quattro: il conducente 21enne ha perso la vita, mentre le tre ragazze che viaggiavano con lui sono rimaste ferite. Erano stati tutti in discoteca a divertirsi e ballare, come si vede anche dai video che avevano pubblicato su Instagram nelle ore precedenti. La vittima si chiama Giuseppe Capodanno: proprio lui aveva ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 11 giugno 2022) Due incidenti, uno fortunatamente terminato senza gravi conseguenze, mentre nell’altro sinistro si è consumata una terribile tragedia. Ha sconvolto tutti la morte di un ragazzo di 21 anni, deceduto in seguito ad un tremendo incidente stradale avvenuto nella notte a Giugliano, in provincia di Napoli. Ilsi trovava alla guida della sua Fiat 500, ma ad un certo punto ha perso il controllo della sua vettura. La macchina è andata a finire contro un guard rail e si è ribaltata. Dentro la Fiat 500 si trovavano in quattro: il conducente 21enne ha perso la vita, mentre le tre ragazze che viaggiavano con lui sono rimaste ferite. Erano stati tutti in discoteca a divertirsi e ballare, come si vede anche daiche avevano pubblicato su Instagram nelle ore precedenti. La vittima si chiama Giuseppe Capodanno: proprio lui aveva ...

Pubblicità

juanito1897 : @JGiuls_ si ho notato che non sono maestri in queste cose, invece su ig mi piace che pubblicano sempre video degli allenamenti ?? - LidiaMay77 : Da giorni molte persone pubblicano il video della ragazza che parla in ‘corsivo’ Lei ha ottenuto ciò che voleva ov… - AlessioLaker : RT @pilloledirock: Il 10 giugno 1975 #TheEagles pubblicano “One Of These Nights”, che raggiunse la prima posizione nella Billboard 200 US… - Reincarnate4U : RT @Metalitalia: H.E.A.T.: pubblicano il video di 'Hollywood' #HEAT - - robyjuve_motley : RT @Metalitalia: H.E.A.T.: pubblicano il video di 'Hollywood' #HEAT - -