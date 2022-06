Inghilterra Italia 0-0: pareggio a reti bianche a Wolverhampton (Di sabato 11 giugno 2022) Allo stadio Molineux, il match valido per la Nations League tra Inghilterra e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Termina a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Italia a Wolverhampton; una sfida equilibrata con grandi occasioni da entrambe le parti, in particolar modo per Tonali nel primo tempo e per Sterling nella ripresa ma alla fine il risultato non si sblocca. Gli azzurri mantengono così il primo posto nel girone di Nations League. Queste le azioni salienti di Inghilterra-Italia: Sintesi Inghilterra Italia MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Wolverhampton. 2? Azione in ampiezza degli Azzurri che vanno da sinistra a destra, Pessina viene ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Allo stadio Molineux, il match valido per la Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Termina ala sfida tra; una sfida equilibrata con grandi occasioni da entrambe le parti, in particolar modo per Tonali nel primo tempo e per Sterling nella ripresa ma alla fine il risultato non si sblocca. Gli azzurri mantengono così il primo posto nel girone di Nations League. Queste le azioni salienti di: SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a. 2? Azione in ampiezza degli Azzurri che vanno da sinistra a destra, Pessina viene ...

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Molineux Stadium - #Wolverhampton ?? In dir… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Domani a Wolverhampton l'Italia ritroverà l'#Inghilterra ??? #Mancini: “Sarà dura, ma questa non… - FebyTH : RT @erika_b89: Bah. L’Italia sarà quel che sarà, ma l’Inghilterra ha fatto ZERO. E hanno giocato contro gente che qua gioca in serie B #In… - buoncalcio : #NationsLeague, #Italia pareggia in casa dell’Inghilterra e resta in testa al girone -