F1, Charles Leclerc sulle orme dei grandi: la stoffa in qualifica è quella di Senna e Hamilton Charles Leclerc insegue due leggende come Ayrton Senna e Lewis Hamilton. No, non stiamo esagerando. La qualità di sapere estrarre il massimo dalla propria vettura da parte del monegasco nel momento decisivo delle qualifiche, ricorda molto da vicino le gesta dei due piloti che più di tutti hanno scritto la storia della massima categoria del motorsport quando c'era da conquistare la pole position. Anche oggi, infatti, il monegasco è stato il migliore nelle qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022 e ha ribadito a tutti che, ora come ora, nel tentativo decisivo della Q3 lui ha nel piede quei 2-3 decimi che fanno la differenza rispetto ai rivali. Sul tracciato cittadino di Baku il nativo di Montecarlo ha nuovamente riscritto il suo libro dei record. Quindicesima pole

