Elicottero scomparso | trovati i sette cadaveri

(Di sabato 11 giugno 2022) Modena – I soccorritori hanno ritrovato, privi di vita, tutti ei passeggeri dell’: il pilota veneto e sei passeggeri, quattro di nazionalità turca e due di nazionalità libanese, in viaggio d’affari in Italia.E’ quanto rende noto la prefettura di Modena.La zona del ritrovamento è stata immediatamente posta sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia che procede.I corpi sono statioggi sul monte Cusna, cima reggiana.L’si sarebbe schiantato sul greto di un torrente, il Lama, al passo degli Scaloni, 1.922 metri d’altitudine, a due chilometro dal rifugio Segheria. La zona è particolarmente impervia. Sul luogo dell’impatto Aeronautica militare, Soccorso alpino, Guardia di finanza, Carabinieri di Castelnuovo Monti.Area sotto sequestro. L'articolo proviene da ...

E soprattutto nulla che possa impensierire undi quel tipo e un pilota esperto durante un volo potremmo definire di routine della durata di un'ora e mezza'. E allora 'Cominciamo dicendo ...La tragica conferma è arrivata dalla prefettura di Modena. I soccorritori hanno ritrovato, privi di vita, tutti e sette i passeggeri dell'giovedì mattina sull'Appennino tosco - emiliano e i cui resti sono stati avvistati oggi sul monte Cusna, cima reggiana. Il velivolo si è schiantato sul greto di un torrente, il ...I soccorritori hanno ritrovato, privi di vita, tutti e sette i passeggeri dell'elicottero: il pilota veneto e sei passeggeri, quattro di nazionalità turca e due libanesi, in viaggio d'affari in Italia ...L'elicottero scomparso e ritrovato poco tempo fa sull'appennino modenese è uno dei modelli di punta dell'azienda a partecipazione statale Leonardo (in precedenza AgustaWestland). Progetto italiano, qu ...