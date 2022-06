Don Matteo | Scelta irritante | “Ma è necessario? Basta!” | non ne possono più

Leggi su ck12

(Di sabato 11 giugno 2022) Pesantissime critiche per Don, una delle fiction più amate della Rai. I commenti sono spiazzanti, non nedavvero più Don(Raiplay)Dopo l’estremo successo della tredicesima stagione, sembra che Donabbia dei problemi. Il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova è avvenuto in un modo naturale e molto apprezzato dal pubblico, che ha imparato ad affezionarsi anche a lui. Di puntata in puntata, infatti, Don Massimo si è fatto conoscere dai telespettatori, diventando un vero e proprio volto della storica fiction di Rai1. Nelle ultime ore, però, per Donsembra esserci qualcosa che non va. I commenti sono devastanti e non sono neanche pochi; lanon sta piacendo per niente. Quali saranno le soluzioni per arginare il ...