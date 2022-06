DIRETTA Inghilterra-Italia: segui la partita LIVE (Di sabato 11 giugno 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di Inghilterra-Italia, gara valida per la terza giornata del Girone C di Nations League. Si parte alle ore 20.45. Manca sempre meno al via di Inghilterra-Italia, terza gara del Girone C di Nations League. Dopo la finale di Euro 2020 che ha visto vittoriosa la Nazionale Italiana, il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 11 giugno 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di, gara valida per la terza giornata del Girone C di Nations League. Si parte alle ore 20.45. Manca sempre meno al via di, terza gara del Girone C di Nations League. Dopo la finale di Euro 2020 che ha visto vittoriosa la Nazionalena, il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Azzurri : ?????????????? ???????????? ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Molineux Stadium - #Wolverhampton ?? In dir… - Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45… - RaiUno : ? QUESTA SERA dalle 20:30 l'Italia incontra l'Inghilterra nella terza sfida di UEFA Nations League ?????????????????? Inghi… - xxfede4 : RT @Azzurri: ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Molineux… - AzzurriFanPhil : RT @Azzurri: ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Molineux… -