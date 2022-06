Comunicare la scienza non è più solo divulgare: entrano in gioco anche le emozioni (Di sabato 11 giugno 2022) Quando Jonas Salk annunciò, nell’aprile del 1955, di aver sviluppato con successo il vaccino contro la poliomelite, la notizia fu accolta in tutto il mondo con momenti di giubilo collettivo. Campane a festa nelle città, fabbriche ferme e persino processi nei tribunali sospesi per permettere alla gente di ascoltare la notizia alla radio e festeggiare. “È come se fosse finita la guerra!” scrissero alcuni giornalisti. Salk non volle brevettare il suo vaccino (“si può forse brevettare il sole?” dichiarò) e fu accolto come un eroe moderno capace di sconfiggere una malattia infettiva che terrorizzava il mondo, in grado di uccidere o paralizzare ogni anno più di mezzo milione di persone. A settant’anni di distanza, il clima con cui alcune innovazioni scientifiche vengono accolte è invece ben diverso. Basti pensare a come, talvolta, chi è a forte sostegno dei vaccini o lavora in laboratorio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Quando Jonas Salk annunciò, nell’aprile del 1955, di aver sviluppato con successo il vaccino contro la poliomelite, la notizia fu accolta in tutto il mondo con momenti di giubilo collettivo. Campane a festa nelle città, fabbriche ferme e persino processi nei tribunali sospesi per permettere alla gente di ascoltare la notizia alla radio e festeggiare. “È come se fosse finita la guerra!” scrissero alcuni giornalisti. Salk non volle brevettare il suo vaccino (“si può forse brevettare il sole?” dichiarò) e fu accolto come un eroe moderno capace di sconfiggere una malattia infettiva che terrorizzava il mondo, in grado di uccidere o paralizzare ogni anno più di mezzo milione di persone. A settant’anni di distanza, il clima con cui alcune innovazioni scientifiche vengono accolte è invece ben diverso. Basti pensare a come, talvolta, chi è a forte sostegno dei vaccini o lavora in laboratorio ...

Pubblicità

MarcoImperiale : @Link4Universe Non aggiunge e non toglie nulla alla tua grande capacità di divulgare scienza e di comunicare emozioni. Bravo Adrian. - normeUNI : @SenatoAmbiente @ISPRA_Press @ansa_ambiente Scienza, tecnologia, #innovazione... e #normazione! Concluso il worksh… - gstarwind : @IzzoEdo @Fabopolis @laikatornaacasa @itosettiMD_MBA @AurelianoStingi Come si vede, la 'scienza' su molte cose può… -