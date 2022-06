Chi è Ludwig Maximillian Koons, il figlio di Ilona Staller: “L’ho rapito dal mio ex marito” (Di sabato 11 giugno 2022) Ludwig Maximillian Koons, classe 1992, è il figlio di Ilona Staller, la ex pornostar ed esponente del Partito Radicale Cicciolina. Suo padre è l’artista statunitense Jeff Koons, tra i più quotati del mercato. Con alle spalle un percorso di studio all’Accademia di Belle Arti, Ludwig coltiva il sogno di lavorare nel cinema. Venuto al mondo un anno dopo il matrimonio (finito molto male) dei suoi genitori, Ludwig Maximilliam Koons ha più volte parlato del suo rapporto con la figura materna. Intervistato la scorsa primavera nel corso del programma radiofonico La Zanzara, il giovane ha definito la Staller “una donna scomoda”, dichiarando di aver fatto diversi provini in questi anni ma di non essere mai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 giugno 2022), classe 1992, è ildi, la ex pornostar ed esponente del Partito Radicale Cicciolina. Suo padre è l’artista statunitense Jeff, tra i più quotati del mercato. Con alle spalle un percorso di studio all’Accademia di Belle Arti,coltiva il sogno di lavorare nel cinema. Venuto al mondo un anno dopo il matrimonio (finito molto male) dei suoi genitori,Maximilliamha più volte parlato del suo rapporto con la figura materna. Intervistato la scorsa primavera nel corso del programma radiofonico La Zanzara, il giovane ha definito la“una donna scomoda”, dichiarando di aver fatto diversi provini in questi anni ma di non essere mai ...

medicojunghiano : RT @GPeruz: 'Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti non c'erano più e il mare era scompa… - leonzan75 : @FusatoRiccardo Questa favola l'hanno scritta i fratelli Grimm giusto? Chi esattamente? Jacob Ludwig o Wilhelm Karl? #Lukaku - DonnaGlamour : Chi è il cantante e dj Ludwig: tutto su di lui - mareda : Chi è soltanto in anticipo sul proprio tempo, dal suo tempo sarà raggiunto [Ludwig Wittgenstein] - daveaugscheller : 'Nella corsa della filosofia vince chi sa correre più lentamente. Oppure: chi raggiunge il traguardo per ultimo.' [… -