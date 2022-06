Beatrice Valli racconta un triste retroscena della sua vita privata | c’entra suo padre

(Di sabato 11 giugno 2022)spiega a Grazia perché ha voluto che suol’accompagnasse all’altare sebbene non sia stato molto presente nella sua. Il 2022 rappresenta perun anno davvero speciale, visto che è quello in cui ha realizzato il sogno di sposare la sua dolce metà Marco Fantini. I due sono insieme ormai L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

fashiongenus : Tutto sul make-up e l'acconciatura da sposa di Beatrice Valli - Mt62211061 : @valli_beatrice e' stato il matrimonio degli sponsor. Niente romanticismo . - infoitcultura : Beatrice Valli, perché ha voluto sposare Marco Fantini: tutta la verità - tuttopuntotv : Beatrice Valli, perché ha voluto sposare Marco Fantini: tutta la verità - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Beatrice Valli parla dell’assenza del padre | Isa e Chia #BeatriceValli #MarcoFantini #10giugno -

si è sposata con Marco Fantini . La coppia, nata nel programma televisivo Uomini e Donne, è convolata a nozze lo scorso 29 maggio con un rito civile celebrato presso Lilla Lysis a Capri.Dopo otto anni d'amore e due di attesa,si è sposata. Oggi però ci occupiamo del suo top a fascia ciliegia sfoggiato a ...Beatrice Valli spiega a Grazia perché ha voluto che suo padre l’accompagnasse all’altare sebbene non sia stato molto presente nella sua vita. Il 2022 rappresenta per Beatrice Valli un anno davvero ...Fresca di matrimonio insieme al suo Marco Fantini, Beatrice Valli si è raccontata a DiPiù Tv svelando non solo i dettagli sulla cerimonia ma anche alcuni aspetti più intimi. La donna si è infatti ...