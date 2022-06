“Vergognatevi” UeD | Armando Incarnato fuori di sé dopo quello che sentito sul suo conto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 giugno 2022) Uomini e Donne è terminato, ma i protagonisti del dating show di Maria De Filippi continuano a far parlare di loro. È il caso dei tronisti e dei corteggiatori che hanno effettuato la scelta poco prima della fine della stagione di Uomini e Donne in tv. Ad esempio in questi giorni si parla molto di Luca Salatino e Soraia oppure di Veronica Rimondi e Matteo Farnea. Tutti loro hanno da poco lasciato il programma, hanno ripreso i loro social e costantemente postano qualcosa della vita di coppia appena iniziata. Ovviamente si parla anche di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, le cui vicissitudini saranno sicuramente prioritarie nella prossima stagione che inizierà a settembre. Inoltre si discute molto di Gemma Galgani e del suo futuro all’interno del dating show condotto da Maria de Filippi. C’è chi l’ha vita un po’ in disparte negli ultimi tempi e ha immaginato che da un momento all’altro ...