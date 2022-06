Vasco Rossi a Roma attesi 70mila di fan (Di venerdì 10 giugno 2022) : massima attenzione per l’afflusso. La due giorni di concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo, insieme agli altri eventi in cartello, prevedono un sabato di allerta a Roma con forze dell’ordine disposte in città e migliaia di persone attese. Al concerto del Komandante, in base ai tagliandi venduti, domani sono attese 70 mila persone, idem per la domenica. Attenzione alta per l’ordine pubblico. Le linee guida per la gestione dell’ordine pubblico sono state decise giovedì nel corso di un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, che si è svolto a Palazzo Valentini. La circolazione sul lungotevere rimarrà aperta mentre sarà vietata nella zona del circo Massimo. Sarà chiusa la fermata della metro B Colosseo mentre è ancora al vaglio l’ipotesi di chiudere la fermata della metro ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 giugno 2022) : massima attenzione per l’afflusso. La due giorni di concerto dial Circo Massimo, insieme agli altri eventi in cartello, prevedono un sabato di allerta acon forze dell’ordine disposte in città e migliaia di persone attese. Al concerto del Komandante, in base ai tagliandi venduti, domani sono attese 70 mila persone, idem per la domenica. Attenzione alta per l’ordine pubblico. Le linee guida per la gestione dell’ordine pubblico sono state decise giovedì nel corso di un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, che si è svolto a Palazzo Valentini. La circolazione sul lungotevere rimarrà aperta mentre sarà vietata nella zona del circo Massimo. Sarà chiusa la fermata della metro B Colosseo mentre è ancora al vaglio l’ipotesi di chiudere la fermata della metro ...

