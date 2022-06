Vaiolo scimmie, ECDC: dal 31 maggio 385 casi in 16 Paesi UE (Di venerdì 10 giugno 2022) Dal 31 maggio ad oggi sono stati segnalati 385 casi di Vaiolo delle scimmie da 16 Paesi UE: Portogallo (95), Germania (92), Spagna (78), Francia (49), Paesi Bassi (28), Italia (15), Belgio (7), ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 giugno 2022) Dal 31ad oggi sono stati segnalati 385didelleda 16UE: Portogallo (95), Germania (92), Spagna (78), Francia (49),Bassi (28), Italia (15), Belgio (7), ...

Pubblicità

repubblica : Vaiolo delle scimmie, l'ipotesi di una trasmissione anche nell'aria. Gli Usa: 'Mettete la mascherina' [di Donatella… - AlexBazzaro : Il vaiolo delle scimmie non se l’era filato nessuno. Riproviamo con animali diversi. ?? - AlbertoBagnai : Dopo l’influenza del pangolino e il vaiolo delle scimmie, in valle Jannanghera riscontrato un caso della temibile d… - SIPARISipari : RT @RobertoBurioni: Vaiolo delle scimmie in UK: 311 uomini 3 donne. - flamanc24 : RT @RobertoBurioni: Vaiolo delle scimmie in UK: 311 uomini 3 donne. -