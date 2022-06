Ultime Notizie – Kia presenta Nuova Niro – Adnkronos.com (Di venerdì 10 giugno 2022) Era il 2013 quando al Salone di Francoforte faceva la sua prima apparizione Niro. In quasi dieci anni Kia è evoluta, cambiata, trasformata da car maker ad ambizioso fornitore globale di soluzioni di mobilità sostenibili e nei giorni del Fuorisalone 2022 di Milano è pronta a presentare Nuova Niro che arriva sul mercato italiano carica di una Nuova energia, una vera e propria Nuova musica nel panorama della mobilità elettrificata. “Gli obiettivi di Kia sono a dir poco sfidanti, sia a livello Italia che globale. Non è infatti mistero che Kia stia puntando alla leadership nel mercato della mobilità sostenibile e nella soluzione di soluzioni di smart mobility – spiega Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Italia – Il 2022 ha già visto il trionfo di EV6 come Car of The Year e ora ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Era il 2013 quando al Salone di Francoforte faceva la sua prima apparizione. In quasi dieci anni Kia è evoluta, cambiata, trasformata da car maker ad ambizioso fornitore globale di soluzioni di mobilità sostenibili e nei giorni del Fuorisalone 2022 di Milano è pronta areche arriva sul mercato italiano carica di unaenergia, una vera e propriamusica nel panorama della mobilità elettrificata. “Gli obiettivi di Kia sono a dir poco sfidanti, sia a livello Italia che globale. Non è infatti mistero che Kia stia puntando alla leadership nel mercato della mobilità sostenibile e nella soluzione di soluzioni di smart mobility – spiega Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Italia – Il 2022 ha già visto il trionfo di EV6 come Car of The Year e ora ...

